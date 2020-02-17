【股民熱話】仲揸人民幣？今年貶值壓力超大？

中國新冠肺炎疫情至今尚未受控，內地工廠復工進度成謎。就連領導人都按捺不住叫地方政府抗疫唔好去到太盡，以免打擊經濟，可知情況真係唔多樂觀。

其實，要刺激經濟，除了貨幣政策如減息，以及財政政策如減稅降費之外，還有一招，就係讓人民幣貶值，刺激出口。當然，呢招都有利有弊，皆因居民覺得自已揸住的人民幣資產貶值，可能會加大走資壓力；而外資在持有人民幣資產時，亦會考慮到匯率穩定的因素。當然，中國擬讓人民幣貶值，都要過美國一關，隨時會引來美國指摘操控匯率，令中美貿易戰再添變數。

之不過，如今內地經濟確實係唔樂觀，若然首季經濟增長僅零甚至負增長，人民幣匯率受壓也是正常不過的現象，故人民幣貶值壓力確實存在。更何況，今年美國大選，美國經濟展現強勢，美元偏強下，新興市場貨幣相對偏弱，人民幣匯價亦不會有例外。

今年中美貿易第二階段談判的進展，對人民幣走勢的影響尤大。觀乎如今中國經濟甚差，即使幸運地第3季能復常，上半年的增長要大打折扣，如何按承諾購買大量美國貨品，不得而知。而在美國人眼中，趁病攞命係強者不會猶豫去做的事情，中國經濟轉差，在談判桌上的籌碼少了，美方處於上風，必有風使盡，這些因素都令人不敢對今年的人民幣走勢抱樂觀態度。

現時，離岸人民幣處近7邊緣，今年有機會跌穿7.2算甚至更差。依家用港元折換10萬元人民幣做1年定存，到期收2.4厘，分分鐘貶值3%或以上，即係收息未夠蝕價。至於說中資股，理論上人民幣貶值，中資股估值亦要打折，而對於財務狀況緊張，且有大量美元負債的中資企業，償債壓力會更加大，可謂愁上加愁！

所以，匯率風險係今年金融市場的一個重要因素，股民且別輕視，尤其是參與港股，十居其九係炒賣中資股。老實講，眼前中資股升勢靠市況氣氛支持，難以持久，皆因中資股的業績醜婦終須要見家翁。至於說人民幣定存，若然閣下有固定的支出以人民幣支付，也許不必太擔心，但若然冇實際人民幣用途，而以港元換人民幣做定存，就寧願一動不如一靜，做番港元存款免煩惱！

東網財經專欄作者 帥哥

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