【市前重點睇】美匯企99樓上 油金向好

●美匯指數企99.11，離岸人民幣(CNH)升上6.9861，港匯見7.7676，美元兌日圓報109.8，歐元低企1.084，英鎊處1.3052。金價高見1,583美元。布油見57.25美元，紐油上試53美元關。道指期貨上升。

-美股周一(17日)總統日休市一天。

●美國10年期國債孳息率跌3.24點子，報1.5848厘。

●美國2月密歇根大學消費情緒指數意外地由1月的99.8點升至100.9點，為近兩年以來最高，有別於市場預期跌至99.5點。

●美國1月份工業生產按月跌0.3%，跌幅大過市場預期的0.2%，但較去年12月的0.4%溫和，期內設備使用率由去年12月經修訂後的77.1%升至76.8%。

●美國1月零售銷售按月增長0.3%，符合預期，去年12月亦為0.3%。扣除汽車後，1月零售銷售按月亦增長0.3%，符合預期，惟低於去年12月的0.7%。

●港股ADR指數上周五收報27,702點，跌113點。

●紐約期油上周五收報每桶52.05美元，升1.2%；全周則升3%。布蘭特期油報57.32美元，升1.7%。

●紐約期金上周五收升0.5%或7.6美元，報每安士1,586.40美元；全周則升0.8%。

●新冠肺炎

-中國財長劉昆表示，中央財政要帶頭大幅壓減非剛性、非重點項目支出，堅決取消不必要的項目支出；進一步減稅降費。

-國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃呼籲全球央行和政府協調行動共抗疫情衝擊。

-港府料打擊經濟勁過沙士，財赤創歷來新高。

-鴻海有計劃在台灣生產口罩

-時富旗下實惠集團關4店，另裁員減薪。

-太興執董及高級管理層減薪20%。

-上海國資企業免收中小企2個月租，料涉25億人幣。

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