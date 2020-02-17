新冠肺炎：內地免收公路通行費　新創建指即時影響業績

免收通行費適用於通行符合中國公路法及收費公路管理條例規定，經依法批准設置的收費公路(包括收費橋樑及隧道)的所有車輛。

基於該公告日期所得資料，免收通行費對集團道路業務的整體實際財務影響，將視乎其期限及相關配套保障政策，預期將無可避免為集團道路業務的業績帶來即時影響，目前預計將不會為集團整體營運帶來重大長遠影響。公司將監察該政策實施，以及當相關中國政府機關公布及通知相關配套保障政策的詳情，以進一步評估對道路業務表現的可能影響。

集團強調，擁有堅實的財政狀況及現金流，預期將維持其現有可持續及漸進式的派息政策。

公司補充，於該公告日，集團道路業務包含15個位於中國的公路項目，覆蓋總長度約740公里。截至2018年12月31日止6個月道路業務貢獻集團應佔經營溢利為9.485億港元，佔同期集團應佔經營溢利總額24.319億元約39%。截至2019年6月30日止財年道路業務貢獻集團應佔經營溢利為18.055億元，佔該財政年度集團應佔經營溢利總額47.074億元(由於集團收購富通保險全部權益事項於2019年11月才完成，集團保險業務的業績並不包含在內)約38%。

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