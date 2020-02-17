新冠肺炎：上交所已安排逾70家公司推遲年報披露日

新冠肺炎疫情持續擴散，上海交易所公布，針對上市公司在信息披露、企業融資和併購重組等方面面臨一些新的挑戰，在特殊時期做出特別監管安排，尊重市場規律，體現監管彈性，安排包括：

1、改善科創板審核工作。放寬審核時限，自2月3日起科創板首次公開上市審核、上市公司重大資產重組審核及其他相關審核中發行人回覆時限等規則規定的審核時限，以及發行人更新財務報告的時限，予以中止計算。

2、改善發行承銷服務。及時調整待發行與發行中企業發行日程，鼓勵通過互聯網和電話方式開展非現場路演。研究創新服務方式，擬通過線上直錄播方式舉辦上市儀式。

3、改善信披監管和服務。做好上市公司股東大會召開、限售股份上市、債券付息兌回等相關公告及業務梳理，對130餘家公司業務事項作銜接安排。目前，已穩妥安排70餘家公司進行年報披露預約日期變更。同時，落實適當放寬併購重組業務相關時限，已對小康股份1家公司重組數據有效期按規則進行延期。

4、對於湖北等疫情嚴重地區的企業，以及募集資金用於疫情防控用途等企業，建立公司債券、資產支持證券發行審核綠色通道。

5、為支持湖北省的交通、通訊、教育、醫院、污水處理系統等公共設施的建設，上交所助力招商基金於2月10日上報全市場首隻定向助力湖北的「抗疫債基」--招商湖北省地方債ETF，並通過「綠色通道」加快加急處理，兩個工作日內出具無異議函。

此外，加強上市公司風險排摸、加強債市風險排查力度，以及確保市場交易通暢安全。

－－－－－－