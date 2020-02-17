新冠肺炎：日股大挫逾300點　韓澳股齊跌

新冠肺炎疫情繼續困擾市場，美股上日收市個別發展，周一(17日)休市；亞洲主要股市受壓，日本受累去年第4季國內生產總值(GDP)表現差過市場預期，日經225指數早段一度大挫345點或1.4%，暫低見23,342點。

日本上季GDP按年大幅收縮6.3%，預期收縮3.8%；按季亦收縮1.6%，預期收縮1%。上述數字同創2014年以來最大衰退幅度。

板塊方面，資訊技術、醫療保健及金融股全線跌逾1%。個股中，日產汽車及TDK均挫3%，東邦亞鉛亦跌2.8%。

南韓首爾綜合指數跌7點或0.3%，報2,235點。個股中，太陽金屬工業及濟州航空皆跌逾2.5%，三星電子跌0.8%。

澳洲悉尼普通股指數跌19點或0.2%，報7,207點。板塊方面，金融及資訊技術股跌0.7%，公用事業股跌0.2%。個股中，Australis Oil & Gas跌4%，永旺金屬跌3.4%。

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