【專家點評】古勝：中央穩經濟 內房最受惠

恒指上周挑戰28,000點關口，雖然疫情暫未受控，但見內地果斷封城、限制出行及分階段復工，似乎見到疫症平息及經濟恢復的希望。加上以往重申不會「大水漫灌」的貨幣政策，在疫情肆虐下已銷聲匿迹，央行重新放水救市。因此，現時宜順勢而為，唔夠放心最多唔玩，唔好瞓身做淡。

事實上，內地為救A股，人民銀行於春假後首日開市已於公開市場逆回購1.2萬億元人民幣，效果立竿見影，港股於2月3日當日低位以來反彈約1,600點。同時，內地要穩定實體經濟，而最容易就係透過維穩樓市推動建材、就業及消費市場，近日就傳出下調貸款市場報價利率9LPR)，利好內房股表現。雖然內房股債台高築一向為人詬病，但今時今日，債多不愁，最緊要大到不能倒，故此跟炒內房股，一定係買大唔買細。

尤其是潤置及中國海外均為國有企業，屬於穩陣之選。潤置走勢最靚，過去三年拾級而上，未來只要企穩35元樓上，有望升穿40.45元，再創新高。中國海外則適合炒上落，過去三年於22至31元之間徘徊，高低價差約四成，而往績息率逾3厘，算得上可攻可守。屬於民企的融創中國，股價企穩所有日線之上，未來守穩50日線，或再創新高。

展望本周，周二即將公布香港一月份失業率；而在過去兩周，不斷傳出大型本地企業暫停分店營業、高層減薪、前線員工放無薪假等。不過，希望在明天！以往都經歷過1997年金融風暴、2003年「沙士」，以及2008年金融海嘯，一樣「關關難過，關關過」，希望今次唔會例外。

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