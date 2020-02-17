【專家點評】陳政深：中軟國際走勢應有後續
2020年02月17日 08:30
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中國軟件(00354)
港股上周再次抽高，但恒生指數在28,000點位置前受制於資金的獲利盤，暫未可更進一步。目前指數雖然收復主要平均線，但上方不遠的28,400點位置，已是前裂口底部形成的阻力，加上恒指由26,600點起步，已累積了不少獲利盤，再往上走，觀望氣氛只會更加濃厚。
在投機角度，落後股份有一定值博率。醫藥、物業管理，以至軟件股，都是近日吸引資金的板塊類別。軟件股的升勢主要集中在金山軟件(03888)及金蝶國際(00268。無他，市場普遍估計中港工商市場全面復工尚須一段較長時間，而很多企業在疫情爆發，從而需要在短時間內轉為「在家工作」，亦面對不少挑戰。可以預見，在未來一段時間，企業將會更重視在配套上，能否更好地配合「在家工作」的安排，以面對將來的挑戰，這亦是軟件股的炒作故事。
中國軟件國際(00354)的升勢相對上述兩者落後，公司的主要業務，為在中國提供解決方案，主要服務對象為政府機構及其有關訊科技服務供應商，亦提供資訊科技諮詢及培訓服務、資訊科技外包服務及獨立銷售之軟件產品。在技術層面，公司所提供的，不止是遙距工作及監測的軟件，而是整個遙距工作並提高效率的解決方案。當中其技術專業服務(TPG)為主要業務，客戶以華為等大企業為主，反映公司的技術水平獲一定肯定。
走勢上，中軟國際去年9月開始在3.2元水平打底起步，漸已形成上升通道，踏入2月升勢轉急，突破通道頂部，觸及5.8元之後有回吐，但同時見交投回落，目前正處整固階段。股份現時形態正營造旗形，後市再破頂機會大，有一定值博率，以旗身量度，初步上望目標6.3元，止蝕參考訂於4.8元。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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