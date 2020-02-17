【專家點評】陳政深：中軟國際走勢應有後續

港股上周再次抽高，但恒生指數在28,000點位置前受制於資金的獲利盤，暫未可更進一步。目前指數雖然收復主要平均線，但上方不遠的28,400點位置，已是前裂口底部形成的阻力，加上恒指由26,600點起步，已累積了不少獲利盤，再往上走，觀望氣氛只會更加濃厚。

走勢上，中軟國際去年9月開始在3.2元水平打底起步，漸已形成上升通道，踏入2月升勢轉急，突破通道頂部，觸及5.8元之後有回吐，但同時見交投回落，目前正處整固階段。股份現時形態正營造旗形，後市再破頂機會大，有一定值博率，以旗身量度，初步上望目標6.3元，止蝕參考訂於4.8元。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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