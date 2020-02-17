【專家點評】聯博：應對波動市策略有竅門…

2019年環球股市表現超出預期，MSCI世界指數從2018年的低位緩步爬升，全年錄得27%的上升(以當地貨幣計)。步入2020年，能否延續這一強勁走勢？首先我們需要了解何為引領去年股市表現的正向動能因素。

聯博認為，驅使股市於2019年反彈的主因是最壞情境得到改善，市場氛圍轉趨樂觀。同樣，環球經濟持續溫和增長、各主要央行採取寬鬆貨幣政策，加上利率處於歷史低位，均為股市帶來結構性支撐，並將有望持續利好股市未來一年的表現。但值得注意的是，2020年市場波動性仍將難料，中美第二階段貿易談判、美國總統大選等環球地緣政治議題都將為市場帶來不確定性。對此，聯博認爲，維持多元的投資風格並發掘與波動因素相關性低的投資主題以抵禦短期市場波動，或將是今年股票配置的關鍵。

根據MSCI世界增長與價值指數，2019年底環球增長股的市盈率遠高於價值股，而2019年估值變得相當昂貴的最低波動股於去年表現落後。由此可見，不同投資風格的股票估值差距仍相當大。因此平衡於不同投資風格的佈局顯得十分重要。

就地區而言，自環球金融危機以來，美國股市的表現超越其他成熟市場，儘管美國仍是環球股市配置的重要組成部分，但聯博建議，偏低布局於美國以外市場的投資者應重新檢視投資組合。

此外，聯博認爲，投資者應聚焦業務模式能夠抵禦環球經濟波動的行業主題。這些行業往往擁有可持續化的發展模式與盈利潛力，較不易受特定經濟政治事件的直接影響，當然這並非意味着行業內的全部企業皆對市場波動免疫，而是他們的基本面從長期而看仍相對佔優勢。股市投資氣氛變化莫測，根據個股或投資風格的短期表現做出投資決策並非明智之舉，反之，投資者可透過核心股票投資策略平衡投資風格，或經由低波動性股票投資策略，這將於市場下跌時發揮防禦作用。

受2018年的市場波動影響，部分投資者選擇於2019年觀望，因而錯失投資良機。面對2020年的投資挑戰，聯博認爲，透過深入基本面研究以發掘出具備長期營運優勢的企業，同時策略性地投資布局於兼顧波動與回報潛力的投資策略，將有助投資者實現長期股票投資的目標。

聯博(AllianceBernstein)

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