港股重上兩萬八關　騰訊倒升　汽車股炒上

憧憬人民銀行持續寬鬆，港股低開高走，恒生指數飆逾200點，高見28,018點，近一個月以來首次重上兩萬八關。國企指數升70點，主板成交220億港元。

人行進行2,000億人民幣中期借貸便利(MLF)操作，利率由3.25厘降至3.15厘。

騰訊倒升近1%推高大市，股價高見419.2元。其他大型科網股都做好，阿里巴巴升0.5%；美團點評升0.8%；小米集團升1.7%。

重磅股個別發展，友邦保險升1.1%；中國移動升1%；工、中、建三大內銀股升0.1%至0.6%。明日公布業績的滙豐控股跌0.4%。

汽車股跑贏，吉利汽車飆3.5%，是表現最佳藍籌。廣汽集團升4.6%；長城汽車升4%；比亞迪股份及東風集團漲逾3%。

【09:20】騰訊滙豐偏軟 濠賭股受壓

港股開市偏軟，恒生指數跌48點，報27,766點；國企指數低開20點，報10,842點。

幾隻重磅藍籌拖低大市，騰訊跌1%報410.6港元；滙豐控股跌0.8%；建設銀行跌0.8%；中國平安跌0.4%，合共拖低恒指80點。友邦保險獨撐，股價高開0.7%。

其他藍籌股個別發展，銀河娛樂及金沙中國兩隻濠賭股表現最差，開市跌1.2%及1.1%。內需股中國旺旺升2%，是表現最佳藍籌；萬洲國際升1%。

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