新冠肺炎：建行亞洲暫停部分分行服務 附詳細地址
2020年02月17日 09:30
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建行(亞洲)公布，為加強防護措施，並提升對客戶及員工的保障，由周一(17日)起暫停部分分行及小企業及個人信貸中心的服務，直至另行通知。
此外，該行已於各分行實施一系列預防措施，包括加強消毒清潔工作並要求客戶及員工佩戴口罩等，以保障員工及客戶健康。
【暫停營業的分行】
●西環皇后大道西489號地下1號鋪
●中環德輔道中99號
●跑馬地成和道37號
●太古城中心第二期地下001號鋪
●香港仔中心第四期地下7號鋪
●油麻地彌敦道556號
●旺角振宜大廈地下
●黃埔新村遠華樓地下A3號鋪
●長沙灣道833號長沙灣廣場地下G02號舖
●九龍灣淘大花園IIA期地下181 & 190號鋪
●觀塘協和街191號
●沙田廣場L1層5號鋪
●荃灣沙咀道282號
●屯門仁政街7號地下6號鋪
【暫停小企業及個人信貸中心】
●九龍灣宏照道18號中國建設銀行中心地下
●荃灣南豐中心9樓945室
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