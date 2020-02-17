統計局：1月份四大一線城市新盤售價按月升0.4%

國家統計局公布1月份70個大中城市商品住宅銷售價數據，初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月擴大0.2個百分點，至上漲0.4%；按年持平，升3.8%。其中，北京按月持平，按年升4.1%；上海按月升0.5%，按年升2.7%；廣州按月升0.3%，按年升4.2%；深圳按月升0.5%，按年升4.3%。

二手住宅銷售價格按月擴大0.1個百分點，至升0.5%；按年升2.2% ，較去年12月擴大0.5個百分點。當中，北京按月升0.4%，按年持平；上海按月升0.2%，按年升1.4%；廣州按月升0.3%，按年跌1.3%；深圳按月升0.7%，按年升8.8%。

統計局城市司首席統計師孔鵬表示，1月份各地堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，全面落實城市主體責任，房地產市場保持總體平穩態勢。

外電按數據測算，1月份新建商品住宅銷售價格按月增長0.27%，按年增長6.5%。

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