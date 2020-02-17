【專家點評】施羅德：投資抗「逆」有妙法…

突如其來的新型冠狀病毒(COVID-19)不單為人們的健康帶來威脅，同時亦為眾多投資市場構成威脅。投資者均密切注視疫情對中國內地市場乃至環球市場的影響。在現時情況還未喘定和仍然有很多未知因素的情況下，我們希望就著在市場上的觀察分享一些見解，同時為投資者提供一些防疫建議，希望他們的投資組合可以免受病毒的影響。

【中國打個噴嚏，全世界就感冒了？】

我們看到有不少分析以現時的新型冠狀病毒與2003年的沙士(SARS)作比較。雖然我們認為這兩段時期的確有部分相通之處，不過中國在全球經濟體系中的分量已比昔日重要得多。

隨着中國在全球供應鏈的參與度愈來愈高，若城市及工廠持續關閉，全球貿易乃至製造業所受的影響想必比以往更甚，而實際影響很可能要在未來數月才會反映在企業及分析員的營利預測之中。

我們認為今次疫情爆發對全球經濟的影響將會較2003年沙士的時候嚴重，加上一些滯後的影響(例如供應鏈受挫)，將減慢全球經濟復甦。然而，在各國央行均奉行寬鬆政策的情況下，我們認為全球經濟並不會因此脫軌。

【怎樣才能夠維持健康的投資組合？】

其實，不少保健和針對新型冠狀病毒的衞生防護措施同樣適用於投資之上：

1. 均衡飲食及優質食材

均衡飲食是其中一個維持健康體魄的最佳途徑。運用同樣的原理，投資時可以將股票、債券等合適的資產類別配置到組合當中，帶來充足的回報原動力之餘亦能令組合更多元化，從而能夠在市場週期中增長和維持穩健。

不過，若食物的質素欠奉，即使飲食再均衡也是無補於事。投資組合內的證券質素同樣會直接影響組合的健康狀況。在現時流動性充裕的情況下，專注在可派發穩定股息和票息並擁有穩健現金流的高質素證券，將會是為投資組合防疫的一個好辦法。

2. 保持鎮定及避開人群

避免到人多擠迫的地方對防疫非常重要，對投資來說同樣亦然。我們經常在市場受壓的時候看到一些羊群心理。然而，投資者這種一窩蜂的行為多數都比較短暫，而且最終都會在看清真相後便回復平靜。與其隨波逐流，不如在市場波動的時候專注長遠目標，同時確保投資組合中具備緩衝市場波動的彈性，從而避免削弱投資組合表現的風險。

3. 佩戴口罩及定期運動

口罩就好像對抗病毒的一面盾。投資世界中同樣有一些「口罩」，可以應市場上的波動。例如，以風險較低的傳統貨幣(如美元或日圓)代替風險較高的貨幣(如亞洲貨幣)便是其中一種。

此外，定期運動和保持活躍亦是健康生活不可缺少的。套用到投資方面，主動管理資產配置和風險對於判斷資產組合在當下是否仍然穩健尤為重要。

施羅德投資管理北亞地區多元化資產產品副主管 鄧偉志

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