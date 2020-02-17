內地1月新設外商投資企業3485家　吸資按年增4%

中國商務部公布，2020年1月中國新設立外商投資企業3,485家，實際使用外資875.7億元人民幣(下同)，按年增長4%。

期內，高技術產業吸收外資繼續保持較高增幅，實際使用外資313.5億元，按年增長27.9%，佔比達35.8%。高技術製造業實際使用外資84億元，其中，醫藥製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業實際使用外資按年分別增長10.5%和118.9%。高技術服務業實際使用外資229.5億元，按年增長45.5%。其中，信息服務、研發與設計服務實際使用外資按年分別增長56.6%和39.2%。

主要投資來源地中，新加坡、韓國、日本投資按年分別增長40.6%、157.1%和50.2%；一帶一路沿線國家、東盟實際投入外資金額，按年分別增長31.3%和44.8%。

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