新冠肺炎：新加坡下調今年經濟增長預測

新加坡貿易和工業部公布，去年第四季國內生產總值(GDP)增長1%，好於預期增長0.8%。新冠肺炎疫情持續下，當局預計今年經濟增長約為0.5%，因此下調今年GDP增長預測範圍，由之前預估的增長0.5%至2.5%，調低至負0.5%至增長1.5%的區間內。

值得留意的是，新加坡去年GDP增長為0.7%，已是十年來最慢增速。新加坡總理李顯龍上周表示，是次疫情對經濟的影響已經超過2003年沙士疫情時期。

新加坡政府稱，病毒爆發影響了當地經濟，打擊了製造業和批發貿易等行業。此外，當地的旅遊業和運輸業亦因中國旅客人數大減而受挫。隨着民眾減少購物和外出用膳，國內消費勢進一步下降。

新加坡財政部周二(18日)將發表新一年度財政預算案，估計將會大舉推出刺激經濟方案。

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