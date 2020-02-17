【專家點評】周樂樂：憧憬刺激措施出台　押注新經濟股…

最近一周，受利好政策出台與疫情好轉影響，大市整體好轉，A股震蕩上漲接近大裂口。其中，創業板、深證成指、中小板分別漲2.65%、漲2.87%、漲3.12%，上證、上證50、滬深300分別漲1.43%、漲1.5%、漲2.25%。相比而言，以新興產業為主的深圳市場繼續強於以傳統產業為主上海市場。值得關注的是以雲計算+5G+新能源汽車+醫療等新興行業產業鏈繼續表現強勁，凸顯結構性行情。可見，市場主力資金仍以追逐經濟新動能的產業。

市場消息方面，湖北以外地區新增病例數連續十連降，國際上對中國防疫行動有信心，這增強海外投資繼續加倉中國資產的信心。其中，巴菲特副主席芒格(Charlie Munger)等最近公開表示繼續好中國資產。中國官方強調，做好疫情防控工作的同時，要保持經濟平穩運行，堅持今年經濟社會發展目標任務。

筆者理解為中國即將推出更加激進的貨幣政策與財政政策。留意中國政府各重要機構公告，的確有實實在在的舉措。財政部方面，出台9項財稅保障政策，設及稅收優惠與減免；各級財政抗疫支出達805.5億元；支持五類重點保障企業今早復工復產；加大對小微企業金融支持力度，稅收特殊安排。人民銀行方面，國家融資擔保基金對疫情嚴重地區機構減半擔保費；強化金融支持，銀行要靈活還款安排；設立3000億元優惠利率貸款，貸款利率基本在2%-3.15%，企業實際負擔成本不超過1.6%。中銀保監會方面，增加信貸，加強對受困企業加強續貸支持；減收小微貸款利息與降貸款利率；四方面支持小微企業，包括提高不良貸款容忍度。中證監方面，調整再融資制度部分條款與相關規則，再融資鬆綁。外貿部、地方地政府等預計陸續推出刺激計劃。

總的來看，抗疫行動正逐步演變成新一輪經濟刺激計劃。需要提示下，市場擔憂刺激計劃推升通脹的預期，儘管央行官員辟謠中國不會出現發規模通脹，但通脹上升預期正在形成。投資策略上，新一輪刺激計劃，也將推動中國新一輪改革，推動政治利益與經濟利益再次發配，可以體現行業扶持力度上。行業投資機會，市場聰明的資金明確給出選擇方向，雲計算+5G+新能源汽車+醫療+轉基因技術等經濟新動能行業。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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