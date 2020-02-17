港股格局：李偉傑不建議兩萬八樓上高追
2020年02月17日 10:34
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憧憬人民銀行持續寬鬆，港股低開高走，恒生指數飆逾200點，高見28,018點，近一個月以來重上兩萬八關。
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，由於新冠肺炎疫情持續，本港經濟亦有下行壓力，投資者或在該水平先行鎖定利潤，加上內地股市反彈已多，並已重返農曆新年前水平，大市再大彈空間不大。除非有更加利好的消息，例如內地推出更多政策扶持措施去支撐經濟，港股才有機會企穩兩萬八水平。他建議不妨待恒指下試27,000點再買亦未遲，並繼續炒股唔炒市策略，留意科網、5G概念及個別醫藥股。
物業管理股近日持續強勢，李認為，主要由於華東地區的部分物管公司獲得政府補貼及援助，在大市缺乏焦點下，該板塊成為資金吸納對象。由於板塊股價已屆高位，建議可待調整至10天線或20天線水平再吸未遲。首選母公司背景雄厚、項目夠多的物管股，如中海物業(02669)、碧桂園服務(06098)及保利物業(06049)等。
他又指，滙豐控股(00005)將於周二(18日)公布業績，料市場不會對其盈利表現寄予厚望，尤其香港業務受社會事件影響，經濟下行壓力加大，公司難以獨善其身。另外，市場亦關注公司會否一併公布在疫情下的短期數據。他認為滙控股息率達6厘以上，最緊要維持派息比率，雖然股價短期仍難突破60元關，但下跌空間亦不多，若回調至58元水平可考慮。
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