港股格局：李偉傑不建議兩萬八樓上高追

憧憬人民銀行持續寬鬆，港股低開高走，恒生指數飆逾200點，高見28,018點，近一個月以來重上兩萬八關。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，由於新冠肺炎疫情持續，本港經濟亦有下行壓力，投資者或在該水平先行鎖定利潤，加上內地股市反彈已多，並已重返農曆新年前水平，大市再大彈空間不大。除非有更加利好的消息，例如內地推出更多政策扶持措施去支撐經濟，港股才有機會企穩兩萬八水平。他建議不妨待恒指下試27,000點再買亦未遲，並繼續炒股唔炒市策略，留意科網、5G概念及個別醫藥股。

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