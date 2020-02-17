【期權攻略】陳偉明：好淡爭持　做定兩手準備

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理陳偉明表示，內地持續巨額逆回購放水維穩，加上新冠肺炎疫情憂慮稍為緩和，內地非湖北地區確診病例有下降趨勢，刺激內地A股持續反彈，帶動港股由2月初低位26,145點反彈至上周五高位27,960點，升穿250天牛熊分界線，直逼兩萬八千點大關。

陳偉明指出，自從上周三(12日)至周五(14日)，人行連續3天暫停逆回購，A股及港股亦開始出現升勢暫緩的迹象，加上恒指自2月初低位兩星期內已反彈1,815點，期間不但沒有明顯調整，而且反彈已接近黃金比率61.8%的28,016點，因此港股短期略為調整也屬正常。

現在除了關注新冠肺炎疫情會否有緩和迹象之外，更加要密切留意人行會否持續放水支持A股，從而帶動港股繼續向上。短期內後市發展傾向兩種可能性 :

1) 期指大約在27,100至28,100點區間上落

2) 強勢持續，向上挑戰28,400點，但之後再上升空間有限

今個星期之內，如果期指沒有陰燭收市跌穿極短線支持27,537點並且繼續向上，反映強勢持續，可以考慮耐心等待期指升至28,300點之上Short Call 3月份29,600點恒指期權。

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