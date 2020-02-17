【期權攻略】陳偉明：好淡爭持 做定兩手準備
2020年02月17日 11:00
東網電視更多新聞短片
耀才證券銷售及客戶服務部高級經理陳偉明表示，內地持續巨額逆回購放水維穩，加上新冠肺炎疫情憂慮稍為緩和，內地非湖北地區確診病例有下降趨勢，刺激內地A股持續反彈，帶動港股由2月初低位26,145點反彈至上周五高位27,960點，升穿250天牛熊分界線，直逼兩萬八千點大關。
陳偉明指出，自從上周三(12日)至周五(14日)，人行連續3天暫停逆回購，A股及港股亦開始出現升勢暫緩的迹象，加上恒指自2月初低位兩星期內已反彈1,815點，期間不但沒有明顯調整，而且反彈已接近黃金比率61.8%的28,016點，因此港股短期略為調整也屬正常。
現在除了關注新冠肺炎疫情會否有緩和迹象之外，更加要密切留意人行會否持續放水支持A股，從而帶動港股繼續向上。短期內後市發展傾向兩種可能性 :
1) 期指大約在27,100至28,100點區間上落
2) 強勢持續，向上挑戰28,400點，但之後再上升空間有限
如果錯過了之前接近26,000點撈底的戰友，這一次調整應該是另一次趁低吸納的機會，可以考慮在27,200點附近，預備接貨的心理準備，Short Put 4月份到期的阿里巴巴(09988)等價期權。
今個星期之內，如果期指沒有陰燭收市跌穿極短線支持27,537點並且繼續向上，反映強勢持續，可以考慮耐心等待期指升至28,300點之上Short Call 3月份29,600點恒指期權。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。