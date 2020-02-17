【高盛推介】業績期展開 留意滙豐聯想認購證
2020年02月17日 11:17
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：港股業績期於本月展開，當中滙豐控股及聯想集團，分別將於本周公布業績。
滙豐控股上周五(14日)升約0.2%。周一(17日)早段逆市下跌。有報道引述消息，指集團將資產減值、交易部門削減開支、減少多國業務規模，並將於周二(18日)公布。
投資者如計劃業績前部署認購證，貼價選擇可留意價外幅度約2%，屬行使價59至66元間產品中，槓桿最突出的滙豐購證(14301)，行使價60.85元，2020年5月28日到期，實際槓桿19.7倍。
此外，近日市場關注行使價在63.9元附近、6月份到期的認購證。投資者可留意當中槓桿最突出的滙豐購證(11567)，行使價63.85元，2020年6月24日到期，實際槓桿20.6倍，價外、活躍條款產品中，槓桿最高。
聯想上周五逆市跌約1.1%。周一早段則低開約0.4%後反彈，升逾1%，跑贏大市。有調查機構公布，去年全球個人電腦銷量達2.667億部，按年升2.7%，為過去8年來首次錄得增長。當中聯想去年市佔率達24.3%排名第一。
投資者如計劃業績前部署認購證，可考慮以行使價5.4至6.2元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的聯想購證(14614)，行使價5.69元，2020年4月20日到期，實際槓桿10.4倍，行使價5.4至6.2元間產品中，槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。