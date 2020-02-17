【高盛推介】業績期展開　留意滙豐聯想認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：港股業績期於本月展開，當中滙豐控股及聯想集團，分別將於本周公布業績。

滙豐控股上周五(14日)升約0.2%。周一(17日)早段逆市下跌。有報道引述消息，指集團將資產減值、交易部門削減開支、減少多國業務規模，並將於周二(18日)公布。

聯想上周五逆市跌約1.1%。周一早段則低開約0.4%後反彈，升逾1%，跑贏大市。有調查機構公布，去年全球個人電腦銷量達2.667億部，按年升2.7%，為過去8年來首次錄得增長。當中聯想去年市佔率達24.3%排名第一。

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