新冠肺炎：缺改革兼逢瘟疫　IMF指全球經濟增長前景黯淡

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，全球經濟體系缺乏更深層次的改善，正阻礙原本已經「貧乏」的增長前景，尤其是當新冠狀病毒引起的衝擊，進一步令今年的復甦前景黯淡。

格奧爾基耶娃周日(16日)接受外媒訪問時表示，貨幣政策空間正在縮小，應該加強對財政措施以及結構性改革的依賴來提振增長，而如今全球經濟缺少的，是更加大刀闊斧的結構改革。

隨着病毒的影響帶來整個供應鏈中斷的威脅，大多數主要中央銀行都處於戒備狀態，但尚未表明他們計劃採取貨幣寬鬆政策。在中國爆發的疫情規模明朗之前，IMF就預料，由於與貿易和中東緊張局勢有關的威脅，世界經濟在2020年的成長速度將比以前預期的略弱。

在沙烏地首都利雅得舉行的G20峰會上，疫情的影響預計將主導財長和央行行長會議的討論。她重申，希望全球對世界經濟面臨的風險做出協調反應。

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