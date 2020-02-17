港元拆息︰隔夜息續升至1.37厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至1.37厘，呈兩連升；1星期報1.49厘；與樓按相關的1個月略跌至1.77厘水平；3個月報1.99厘。

17/2/2020

隔夜 1.37363厘

1星期 1.49220厘

2星期 1.60000厘

1個月 1.77530厘

2個月 1.90536厘

3個月 1.99524厘

6個月 2.21708厘

12個月 2.30036厘

14/2/2020

隔夜 1.19643厘

1星期 1.46536厘

2星期 1.55857厘

1個月 1.77607厘

2個月 1.94179厘

3個月 2.01411厘

6個月 2.21304厘

12個月 2.30411厘

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