港元拆息︰隔夜息續升至1.37厘

2020年02月17日 11:24
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再升至1.37厘，呈兩連升；1星期報1.49厘；與樓按相關的1個月略跌至1.77厘水平；3個月報1.99厘。
    17/2/2020
    隔夜 1.37363厘
    1星期 1.49220厘
    2星期 1.60000厘
    1個月 1.77530厘
    2個月 1.90536厘
    3個月 1.99524厘
    6個月 2.21708厘
    12個月 2.30036厘
    14/2/2020
    隔夜 1.19643厘
    1星期 1.46536厘
    2星期 1.55857厘
    1個月 1.77607厘
    2個月 1.94179厘
    3個月 2.01411厘
    6個月 2.21304厘
    12個月 2.30411厘
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