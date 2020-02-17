新冠肺炎：泰國指今年經濟增長或低於2%

泰國剛公布，第四季國內生產總值(GDP)按年增長1.6%，低過預期的1.9%；2019年GDP按年增長2.4%，創5年來最慢增速。政府將2020年GDP增長預測下調至1.5%至2.5%，原先預估為增長2.7%至3.7%。

政府補充，當地經濟面臨的風險包括新冠肺炎疫情、政府預算延遲以及嚴重的乾旱等。

泰國當局指出，如果新冠病毒疫情在3個月內得到遏制，2020年經濟增長可能不會低於2%。不過，全年經濟增長要達到2%，外國遊客入境人數必須達到3,700萬、旅遊收入至少要有1.73萬億泰銖；乾旱的影響必須僅限於農業部門，而不影響工業和服務業。

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