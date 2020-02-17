【專家點評】管泓姿：外資持續流入A股市場
2020年02月17日 11:40
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華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，雖然內地受新冠肺炎影響，有消息指中國擬延遲全國兩會至3月底，但從數據可見，外資通過滬股通及深股通上周連續4個交易日累計淨買入43.7億元，是連續兩個星期錄得淨買入，顯見外資持續增持A股。
農曆新年後兩周，內地市場日均股票成易額放大、流動性持續寬鬆，股市風險偏好改善，以及資本市場改革推進的邏輯下，都利好投資者進一步增持A股。投資者可以逐步吸納華夏滬深三百(03188)或是含有新經濟成分更高的華夏A國際通(03197)。
環球股市方面，美股發展前景相當不錯，現時買入美股更值博。在疫情影響下，美股成為環球資金的避難所。從基本因素來看，美股估值相對仍不算高，加上聯儲局政策偏向寬鬆，相信美股中長線發展仍非常好。
近期美股最觸目是科網股巨頭，在公布業績之後都穩步上升，估計環球資金在缺乏去路的情況之下，會繼續集中泊入美國科網股。美國中概股、半導體股等都呈現強勢，證明市場氣氛好，加上市場資金充裕，即使高位回調亦會繼續穩步上揚。
香港唯一正向槓桿美股指數的ETF，FL二華夏納一百(07261)逐漸獲市場關注，上周五(14/2)再創歷史新高，今年以來累計回報達21%，是一個半月內第12次創歷史新高。投資者可以考慮利用有槓桿ETF增加獲利倍數。
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