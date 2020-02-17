【專家點評】管泓姿：外資持續流入A股市場

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，雖然內地受新冠肺炎影響，有消息指中國擬延遲全國兩會至3月底，但從數據可見，外資通過滬股通及深股通上周連續4個交易日累計淨買入43.7億元，是連續兩個星期錄得淨買入，顯見外資持續增持A股。

環球股市方面，美股發展前景相當不錯，現時買入美股更值博。在疫情影響下，美股成為環球資金的避難所。從基本因素來看，美股估值相對仍不算高，加上聯儲局政策偏向寬鬆，相信美股中長線發展仍非常好。

近期美股最觸目是科網股巨頭，在公布業績之後都穩步上升，估計環球資金在缺乏去路的情況之下，會繼續集中泊入美國科網股。美國中概股、半導體股等都呈現強勢，證明市場氣氛好，加上市場資金充裕，即使高位回調亦會繼續穩步上揚。

－－－－－－