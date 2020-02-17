砍伐樹林被叫停！Tesla建歐洲首座「超級工廠」受阻
2020年02月17日 11:40
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(Getty Images圖片)
美國電動車生產商特斯拉(Tesla)去年11月宣布於德國柏林附近建設歐洲首座「超級工廠」，惟外電報道，有關計劃勢受阻，因在當地環保人士的抗議下，德國法院周日(16日)發出臨時禁制令，阻止Tesla砍伐樹木建設工廠。
Tesla計劃於柏林附近設立其於歐洲的首座工廠和設計中心，以生產電池、動力系統和汽車。德國政府原本大力支持Tesla在該地建廠，認為此舉將創造大量就業機會。
目前，Tesla尚未獲得建築許可，但早前已先取得伐木許可，公司於幾個月前開始在欲使用的土地上砍伐樹木以建廠，暫時已清除相當於150個足球場大的森林面積。
同時，環保組織就此作出抗議，認為伐林建廠對當地野生動物生態構成威脅，要求當局立即阻止公司為建廠而伐林，惟裁決遭柏林高級法院推翻，幾天內將再度開庭審理環保團體提出的禁令申請。
德國高級法院周日裁定，在開庭審理前，Tesla必須停止伐木工作，否則在法官對該案作出最終判決之前，該地區的砍伐活動就已經完成。外電指出，該判決使當地環團取得初步勝利，相關法律訴訟可能阻礙Tesla在明年中完成新廠的計劃。
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