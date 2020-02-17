【瑞通推介】恒指重上兩萬八關　好倉食胡

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場仍在評估新冠肺炎對全球經濟的影響，另據報白宮正考慮稅收優惠政策，以推動美國家庭投資股票市場。道指上周五(14日)收報29,398點，跌25點或0.1%，全周計則升約1%。

恒指上周五繼續受制28,000點關口，收報27,815點，升85點或0.3%，全周計累漲411點或1.5%。周一早段低開後回升，向上挑戰兩萬八關口。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1,900萬元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,400萬元，反映投資者繼續看淡後市。上周五其牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,973至27,999點，惟周一早段已被收回。

市場認為新型肺炎疫情無損騰訊控股增長強勁的手遊業務，股份近期呈強，上周五曾升至420元的20個月高位，不過其後出現獲利回吐，收報415元，倒跌0.3%。周一早段下試410元水平後回升，一度重返419元之上。上周五有逾110萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾260萬元淨流入。

滙豐控股周二(18日)公布去年全年業績，綜合券商預測，料集團去年全年經調整稅前盈利按年下跌約1%。另有傳滙控考慮成立「壞帳銀行」作為業務重組策略的一部分，以及將宣布新一輪裁員計劃。該股上周連續5個交易日向上，期間累漲3.2%，惟連續兩日止步於59.9元。股份周一早段續受制於60元關口，曾跌近1%至59元邊，考驗50天線(59.1元)支持。上周五有38萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有37萬元淨流入。

同樣明日放榜的恒生銀行，上周五重返20天線之上收市，收報163.9元，升0.7%。周一早段於164元水平爭持。上周五分別有1萬和25萬元淨流入其好倉和淡倉。

有傳蘋果或將廉價版手機「iPhone SE 2」的生產轉移到台灣，以減低受內地疫情影響，另市場預期下半年推出的iPhone 12或需要延後量產。瑞聲科技上周五全日受壓，最多跌超過4%至56.5元，收市仍跌2.6%於57.45元，失10天線，是當日表現最差藍籌。周一早段反彈2%，曾逼近59元水平。該股上周五錄超過3.2億元北水淨流出，是當日北水淨流出最多股份。輪證資金流方面，上周五有超過510萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有100萬元淨流出。

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