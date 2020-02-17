【高盛推介】騰訊升上年半高位 淡倉資金較活躍
2020年02月17日 12:23
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高盛(亞洲)有限責任公司：港股周一(17日)早段升上28,000點水平，多隻個股亦跟隨上升。觀察即市資金流向，可見暫時淡倉資金較活躍。當中騰訊控股認沽證則過去10個交易日皆錄得資金流入，合共超過1億元。
近日市場關注行使價在94.2元附近、6月份到期的認沽證。投資者如看淡，可留意當中槓桿最突出的美團點評沽證(21733)，行使價94.23元，2020年6月22日到期，實際槓桿6.3倍。
投資者如看淡小米集團，可考慮以行使價10.3至13.3元篩選認沽證。並可留意當中槓桿最突出的小米沽證(19808)，行使價10.38元，2020年6月15日到期，實際槓桿7.5倍。
及當中價外幅度約7%，年期約5個月的貼價小米沽證(20947)，行使價12.28元，2020年7月24日到期，實際槓桿4.6倍，貼價兼高槓桿。
投資者如看淡騰訊，可考慮以行使價378至418元篩選認沽證。並可留意當中價外幅度約7%，年期約5個月的貼價騰訊沽證(22186)，行使價389.8元，2020年7月24日到期，實際槓桿8倍。
另可留意當中槓桿最突出的騰訊沽證(22072)，行使價379.8元，2020年6月29日到期，實際槓桿9.6倍，行使價378至418元間產品中，槓桿最高。
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