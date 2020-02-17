長興國際設獨立委員會　調查附屬3.5億人民幣貸款

據此，貸款人同意向借款人提供3.5億元人民幣(下同)、為期12個月的貸款，年利率為10%。該貸款交易經由公司兩名執行董事進行磋商，而貸款人於去年12月26日向借款人預付3.5億元。

公司董事會於今年2月14日議決成立獨立委員會，包括至少一名公司審核委員會成員、法律顧問及具有會計專業知識的個人)，以審閱貸款交易的條款，並對借款人及擔保人進行盡職調查，該獨立委員會將委聘其認為屬必要的相關合資格專業顧問，以協助進行獨立審閱。

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