長興國際設獨立委員會 調查附屬3.5億人民幣貸款
2020年02月17日 12:26
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長興國際(00238)下午復牌。該公司公布，董事會注意到於去年12月20日，間接全資附屬公司廣州市長珠興貿易作為貸款人，與借款人韻關市宏泰輝投資有限公司(一間於廣東省韶關市成立的私營公司，預期將開發體育及娛樂相關房地產項目)，以及借款人的唯一股權持有人陳偉敏(擔保人)訂立貸款協議。
據此，貸款人同意向借款人提供3.5億元人民幣(下同)、為期12個月的貸款，年利率為10%。該貸款交易經由公司兩名執行董事進行磋商，而貸款人於去年12月26日向借款人預付3.5億元。
公司董事會於今年2月14日議決成立獨立委員會，包括至少一名公司審核委員會成員、法律顧問及具有會計專業知識的個人)，以審閱貸款交易的條款，並對借款人及擔保人進行盡職調查，該獨立委員會將委聘其認為屬必要的相關合資格專業顧問，以協助進行獨立審閱。
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