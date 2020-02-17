被聯交所判「停賽」　匯銀考慮是否提覆核要求

根據函件，公司於獲准恢復買賣股份前須重新遵守(其中包括 )上市規則。據上市規則，倘股份已連續停牌18個月，聯交所可將其除牌。

據上市規則，該公司有權於接獲決定後7個營業日內將決定提交上市委員會進行覆核，故若公司於本月25日前並無作出覆核要求，股份將於翌日暫停買賣。此前，股份將繼續買賣。

公司內部正與其專業顧問審閱及考慮決定，並將考慮是否向上市委員會提出覆核要求；並強調，集團營運歷史悠久，業務穩固，並努力拓展業務。於2019年年中香港社會出現動盪及自今年年初起中港爆發新型冠狀病毒已嚴重影響集團現有業務，且集團制訂之部分拓展規劃因此中止及無法按計劃繼續進行。董事會將繼續努力提高集團整體業績，並達成上市規則項下之規定，以維持股份之上市地位。

董事提醒公司股東及有意投資者，公司可能會或可能不會向上市委員會提出覆核要求；以及有關覆核之結果並不明朗。

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