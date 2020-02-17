修例風波：香港去年下半年房地產投資額創十年低

外電引述房地產資本分析公司Real Capital Analytics(RCA)數據顯示，受累於香港社會衝突，使交易和投資者信心受挫，去年下半年香港房地產投資額跌至10年新低，全年則急瀉42%，至152億美元(約1,185億港元)。然而，在可預見的將來，香港仍可能是全球價格最高的市場。

RCA亞太區董事總經理David Green-Morgan預期，香港今年上半年的房地產投資活動料將進一步放緩，於2017至2018年的投資活動異常強勁，年交易額超過250億美元，但有關勢頭難以持續很久，因香港市場的商業房地產存量規模並不及其他全球城市，故去年回復正常屬預料之內。惟去年6月起持續的示威遊行，加劇香港經濟放緩的趨勢，而且進行中的大筆交易並不多，故今年香港的投資活動很有可能會大大低於其長期平均水平。

另外，亞太地區去年總投資額按年下跌8%，至1,585億美元，但仍是有紀錄以來的第三高。投資者撤退主要發生在某些弱勢地區，最大的幾個國家市場相對仍未受到經濟逆向形勢的負面影響。即使面對中美貿易戰、日韓貿易爭端，以及因政治動盪而受到重創的香港投資市場，亞太地區大城市市場仍然表現良好。由於房地產投資的交付時間長，對於今年新冠肺炎爆發疫情可能會對亞太市場造成甚麼影響，目前作出判斷為時尚早。

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