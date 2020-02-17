中原按揭：1月銀行轉按登記創新低　料首季急挫50%

中原按揭董事總經理王美鳳稱，根據中原研究部數據顯示，2020年1月份銀行轉按登記宗數共錄1,690宗，按月減少27.7%，是自2017年有統計以來紀錄新低水平，主因是轉按「尾班車」效應已完結。

然而，轉按宗數仍保持多於二手的1,580宗及一手的435宗，主因去年第四季樓市交投持續疲弱，拖累一、二手按揭登記量。轉按佔現樓按揭比例雖然按月下跌3個百分點至46%，仍屬較高水平。中銀香港繼2019年成為全年轉按冠軍，競爭力延續，今年1月以22.8%的轉按巿佔率繼續排名首位，已連續9個月位居榜首。

去年銀行數度調整按揭息率及優惠，大致上轉按「尾班車」提取貸款期已完結，王預期，由於轉按誘因已減，導致轉按申請量下跌，今年首季轉按登記量跌幅或高達50%。

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