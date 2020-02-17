新冠肺炎：最新外匯市場及油金去向

新冠肺炎疫情肆虐，牽動環球金融市場，《東網》為你定時更新匯市及油金去向，助你掌握最新市況。目前市場避險情緒升溫，金價高企，油價偏軟。

●美元兌離岸人民幣現報6.9761，跌0.15%

●歐元兌美元現報1.0838，升0.06%

●英鎊兌美元現報1.3044，跌0.03%

●美元兌日圓現報109.83，升0.04%

●澳元兌美元現報0.6724，升0.14%

●紐元兌美元現報0.6432，跌0.07%

●美元兌加元現報1.3237，跌0.11%

●美元兌瑞郎現報0.9822，無升跌

●紐約期油現報每桶52.04美元，跌0.04%

●布蘭特期油現報每桶57.19美元，跌0.2%

●現貨金現報每安士1,583.02美元，跌0.07%

●現貨白銀現報每安士17.86美元，升0.7%

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