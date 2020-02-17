【大師睇市】大市或已過最恐慌時期！

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，上周他料港股在兩萬八前有回吐壓力，周一(17日)未有跟隨外圍向下，恒指一度升穿兩萬八關口，惟未能企穩其上。他指，大市進入拉鋸階段，若指數能企穩28,100點甚至28,500點樓上，料短期不會出現較大回調；但如指數收在28,000點樓下，則有機會下試27,600點水平。

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