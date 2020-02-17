亞洲股市：上季GDP遜色　日股收跌164點

新冠肺炎疫情持續困擾市場之際，日本公布去年第4季國內生產總值(GDP)表現差過市場預期，日經225指數周一(17日)一度大挫351點或1.4%，低見23,335點，收市跌幅收窄至164點或0.69%，報23,523點，為連續3個交易日下跌。

日本去年第4季GDP按季收縮1.6%，預期收縮1%；按年則大幅收縮6.3%，預期收縮3.8%。上述數字同創2014年以來最大衰退幅度。根據定義，只要該國在今年首季經濟再度錄得按季收縮，就可確認進入衰退期。

個股方面，外電引述消息人士透露，由於冠狀病毒爆發令生產受阻，任天堂Switch遊戲機美國和歐洲市場供應可能最快在4月出現短缺。任天堂股價逆市微升0.4%。

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