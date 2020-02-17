大行報告：中芯上季業績理想 美銀證券升目標價至9元
2020年02月17日 15:03
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美銀證券發表的研究報告指，中芯國際(00981)在2019年第四季溢利錄近8,900萬美元(下同)，高於該行及市場預期，期內銷售額及毛利表現均符預期，經營溢利及稅前溢利分別錄2,000萬元及8,800萬元，主要受惠研發補貼及政府資金等。期內晶圓出貨量按季升2%。
公司對首季銷售指引反映按季增0%至2%，好過市場預期，而對毛利率的指引則介乎21%至23%。該行認為，中芯收入指引與同業類似，反映整個半導體行業正在上行周期，而新型冠狀病毒爆發所帶來的影響對首季影響較微，料在第二季影響將更明顯。
另外，公司預計今年資本開支為31億美元，料今年第四季14nm芯片產能可達1.5萬wpm，而在去年第四季起投產的銷售貢獻為1%。該行估計今明兩年相關銷售貢獻將分別為3%及10%，並相信公司在中國的本地化規劃可助維持領先優勢。不過，該行認為現時公司估值高於歷史高位，而其股本回報率則維持在較低水平，故重申「跑輸大市」評級，目標價由7.8元升至9元，升幅達15.38%。
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