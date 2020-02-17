【市後重點睇】金價曾跌穿1580美元　美股休市

2020年02月17日 16:15
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    (中新社圖片)
    美匯指數企99.12，離岸人民幣(CNH)處6.9793，港匯見7.7666，美元兌日圓企109.8水平。歐元兌美元報1.0842，英鎊處1.3036。金價一度失守1,580美元。國際油價個別發展，布油報57.28美元，紐油處52.09美元。美股周一(17日)休市，道指期貨升63點。
    ●恒生指數未能企穩兩萬八關，全日收報27,959點，升144點或0.52%。主板成交956億港元。https://bit.ly/323wa37
    -被聯交所判「停賽」，匯銀考慮是否提覆核要求。
    -港股不跌反升，散戶急急腳追貨。
    ●滬深三大指數升2至3%。https://bit.ly/3bIkQhj
    ●亞洲股市：上季GDP遜色，日股收跌164點。
    ●中原按揭：1月銀行轉按登記創新低，首季料跌五成。
    ●新冠肺炎：
    -缺改革兼逢瘟疫，IMF指全球經濟增長前景黯淡。
    -新西蘭降今年GDP預測，料下半年經濟好轉。
    -泰國政府將2020年GDP增長預測下調至1.5至2.5%，並警告今年經濟增長或低於2%。
    -新加坡下調今年經濟增長預測。
    -豐田汽車內地三家廠房本周復工。
    -任天堂Switch遊戲機最快4月全球斷貨。
    -上交所已安排逾70家公司推遲年報披露日。
    -2月份暫錄3宗第二市場買賣。
    ●通用汽車擬年內撤出澳洲、新西蘭及泰國市場。
    ●確診疫症拖累？太古城錄低市價10%租務成交。
    ●惠譽：12家中企債務到期處中高風險狀態。
    ●【大行報告】
    -大摩下調恒指目標至26820點。https://bit.ly/2Hx7EhD
    -麥格理料內地將減息及加大基建投資。
    -瑞信料舜宇2月產品付運明顯下降。
    ●砍伐樹林被叫停！Tesla建歐洲首座「超級工廠」受阻。
    ●修例風波：香港去年下半年房地產投資額創十年低。
    ●統計局：1月份四大一線城市新盤售價按月升0.4%。
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