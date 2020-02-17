疫市求生：全職炒股10年　賺「日薪」由一張紙開始

新冠肺炎持續，愈來愈多打工仔被迫放無薪假，但這不代表手停口停！只要投資有道，一樣可以賺番份糧，甚至賺多過返工！以下就由已當了逾10年全職炒家的張匯川(Raymond)分享短炒心得。

他表示，投資者心癢癢想短炒以至即日鮮也沒有問題，但建議可先由「紙上談兵」開始，亦即不涉及真金白銀的模擬買賣開始，到慢慢熟習市場模式後才真正小注入市，初時金額可少至「當買六合彩，輸了也冇所謂」。其實，股票市場每日的升跌模式不盡相同，你的炒作模式與市場愈相近，潛在贏錢的機會愈高，短炒成績正可反映你對市場有幾了解。

以現時港股市況為例，大家知道疫情有完結的一日，加上資金市下有內地放水撐住，令港股已由低位回升不少，然而反彈到這一刻，投資者開始思考，放水次數和規模總有盡頭，而早前內地生產力幾近停頓，對中港經濟的影響會逐步浮現，恒指可能仍離不開近期的區間上落走勢，亦即25,500點至29,000點。

短炒講求值博率，加上成功率未必有一半，所以可以用一元博賺三元、甚至賺到五元才宜出手。例如現時恒指在28,000點附近買入恒指熊證看淡，恒指升至28,500點止蝕，下望26,000點或以下是值博的。

當股份突破前高位，呈一浪高於一浪走勢，可追入相關牛證看升。騰訊上周五高位420港元，周一升至419元以上時，要立即觀看期指動力、騰訊買賣盤等來判斷股價能否再突破，若相信期指升勢領先現貨，認為騰訊破位機會大，就要衝入去買，並以股份其後低位一旦跌破上一日的低位時作止蝕，以防升浪完結。

Raymond亦分享其他個人短炒心得。例如從接近52周新高和當日20大升幅榜中揀選適合短炒的股份，原因是很多人覺得股票不怕高追，當見到資金追入較大型的股份，或可順勢搭一搭順風車。當然亦要留意成交是否配合，切忌揀選乾升股，否則便難以沽貨或他日要蝕住沽。

另外，股份急升要看原因，如果是基本因素改善，當股價有機會回落跌至某個位跌不落，其後開始反彈5至10%，屆時追入短炒應仍有些水位。

他續指，自己每日都會看三份報紙及財經資訊網站做功課，如果一個影響股價的新聞或消息三份報紙都有報道，可特別留意該股當日走勢甚至作出買賣。

惟Raymond也提醒一些陷阱位。例如移動平均線等技術指標他只會參考，不會盡信，例如跌穿10天線未必要即刻止蝕，因可能是有心人故意把股份走勢營造得較差，震走散戶。

另外，大手盤亦不一定來自大戶或基金，可以是刻意營造出來。他會透過一些方法去測試幕後買家是誰，例如他在2.9元較大手買入一批股份，當股份升至3元時會沽出少少，看看哪些買盤承接，再預估突破3元的機會以及一旦突破後可再升多少。

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