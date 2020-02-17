香港上月貨櫃吞吐量重挫兩成

香港港口貨櫃吞吐量上月重挫！香港海運港口局公布，今年1月香港港口貨櫃吞吐量為134.9萬個標準箱(TEU)，按年大跌20.4%，以跌幅計為2016年2月(當月按年跌21.1%)以來最大，並且連跌24個月，正逼近2014年7月至2016年7月連續25個月下跌的最長連跌紀錄。

香港付貨人委員會主席林宣武指，今年1月及2月的香港貨櫃碼頭吞吐量分別受農曆新年年假及新冠肺炎疫情持續影響，料會錄按年雙位數跌幅。就算新冠肺炎疫情逐步穩定，貨櫃碼頭吞吐量按年跌幅仍要待3月份才會收窄，這代表是次跌浪將破連續25個月下跌的最長連跌紀錄。

他續指，因今年提早放農曆新年假期，令廠商於1月僅開工兩周，出貨量少之有少，所以即使那時肺炎尚未來襲，但港口貨櫃吞吐量1月跌幅會較大。至於2月份新冠肺炎肆虐，中國多個城市封關，廠商一度停業，令各類產品的產業鏈備受影響，嚴重打擊香港轉口貿易生意。目前各省市逐步安排復工，但廠商獲准復工前仍要遵照嚴格的防疫措施，包括為員工提供足夠口罩及替員工量體溫等，這將影響廠商復工進度及生產量。

不過他指廠商們未有太悲觀，因外國買家未有減少落單，只要內地廠房能盡快復工，生產穩定，相信產量能逐步增加。他又說，未見行內出現減薪或裁員潮。

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