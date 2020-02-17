上海電氣收購贏合科技 拓鋰電設備
2020年02月17日 16:35
東網電視更多新聞短片
上海電氣(02727)公布，公司已成為贏合科技的控股股東，後者作為附屬公司。上海市國有資產監督管理委員是贏合科技的最終實益擁有人。
公司指出，交易完成後，將進一步鞏固對贏合科技的控制權，有助於把握鋰電設備製造領域的發展機遇，進一步優化公司的產業布局，提升整體競爭實力。
贏合科技致力於鋰離子電池生產設備的研發、設計、製造、銷售與服務，主要產品包括捲繞機、塗布機、疊片機、模切機等設備。作為內地最早從事鋰離子電池生產設備研發、生產和銷售的企業之一，贏合科技通過持續研發和創新，以及在鋰電池設備生產領域深厚的技術和經驗積累，獲得了國內外一線客戶的廣泛認可。
贏合科技從方案設計、產品出圖、設備生產到設備調試、生產運維的各個環節進行全程跟進和服務，充分滿足客戶信息化、智能化的定制需求。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。