上海電氣收購贏合科技　拓鋰電設備

公司指出，交易完成後，將進一步鞏固對贏合科技的控制權，有助於把握鋰電設備製造領域的發展機遇，進一步優化公司的產業布局，提升整體競爭實力。

贏合科技致力於鋰離子電池生產設備的研發、設計、製造、銷售與服務，主要產品包括捲繞機、塗布機、疊片機、模切機等設備。作為內地最早從事鋰離子電池生產設備研發、生產和銷售的企業之一，贏合科技通過持續研發和創新，以及在鋰電池設備生產領域深厚的技術和經驗積累，獲得了國內外一線客戶的廣泛認可。

贏合科技從方案設計、產品出圖、設備生產到設備調試、生產運維的各個環節進行全程跟進和服務，充分滿足客戶信息化、智能化的定制需求。

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