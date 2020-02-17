國泰1月客運量降　預警上半年業績「大為遜色」

兩航空公司在1月份合共載約301萬人次，按年下跌3.8%；乘客運載率下跌1.3個百分點至84.7%，以可用座位千米數計算的運力則下跌0.3%。當中，1月份的整體客運量不及2019年同期，來港客運量較去年同期減少40%，去年11月及12月期間跌幅為46%。

1月運載的貨物及郵件合共約15萬公噸，按年減少8.9%，運載率下跌1.4個百分點至60.2%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌3.2%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為5.4%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，今年的農曆新年假期是歷年來最具挑戰的。由於新型冠狀病毒在內地的疫情於農曆新年假期後段愈見嚴峻，旅遊需求大幅下滑。隨着全球更多政府對內地旅客實施入境限制，部分措施亦包括香港旅客，很多乘客陸續取消機位預訂。

他續指，該公司採取了一系列短期措施應對，主要包括大幅削減我們全球網絡的航班運力。就2及3月期間，已削減約四成的網絡客運運力，比早前的所公告的削減更多，4月份的運力亦有可能會削減，貨運運力則維持不變。

該公司指，2020上半年的財務表現已預期極具挑戰性。新型冠狀病毒的爆發令航班需求進一步大幅下滑，運力亦需要相應削減，預期2020上半年的業績將較去年同期大為遜色。

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