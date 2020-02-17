新冠肺炎：SPROCOMM INTEL料半年業績有不利影響
2020年02月17日 17:00
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SPROCOMM INTEL(01401)公布，集團的總部位於深圳市福田區，有兩個工廠，其中一個在深圳市光明區，而另一個在四川省瀘州市。自爆發新型冠狀病毒以來，中國許多省及直轄市已採取緊急公共衛生措施，及各種行動防止冠狀病毒擴散，包括對中國新年假期後的復工日期實施限制。
目前，集團總部正按地區行政機關指示積極準備恢復營業，而恢復營業日期須待相關政府機關書面批准方可作實。深圳工廠在停產3周後逐漸恢復生產，而瀘州工廠正待相關政府機關批准恢復生產。另外，由於部分地區的運輸設施暫停或僅提供有限服務，因而受影響省及直轄市的若干員工無法按計劃返回集團工廠，集團亦預計，供應商會推遲供應原材料，從而導致集團的產能大幅下降；推遲恢復原有生產計劃；2020年上半年推遲交付產品。
在此情況下，集團將與供應商密切合作，加速傳送原材料並聯繫客戶調整交付時間表，盡可能減少雙方受到的任何負面經濟影響。
上述冠狀病毒對集團業務營運的影響超出控制範圍，或會對截至6月30日止6個月的財務業績有不利影響。董事會將繼續評估冠狀病毒對集團業務營運及財務表現的影響，並密切監察就冠狀病毒所面對的風險及不明朗因素。
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