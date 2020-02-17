羅兵咸永道：科創板帶動中國TMT行業加速上市

羅兵咸永道發表去年下半年，中國科技、媒體及通訊行業(TMT)首次公開招股(IPO)的資料。科創板的推出帶動2019年下半年A股市場IPO的活躍，內地TMT企業IPO數量大幅增加至74宗，融資總額1,553億元人民幣(下同)，而去年全年，內地TMT企業IPO數量104宗，按年增加近58%，融資總額1,780億元，較2018年有所減少。

羅兵咸永道中國內地科技、媒體及通訊行業主管合夥人高建斌表示，科創板的落地，將進一步帶動國內金融市場其他板塊的發展，科創板首次允許科創類企業虧損上市、允許紅籌結構直接上市等，對TMT企業極具吸引力。

羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊行業主管合夥人周偉然表示，阿里巴巴於香港作二次上市，將對香港資本市場帶來積極影響，並對已在境外上市的TMT企業於香港分拆上市提供啟示，科創板為TMT企業創造良好的上市融資平台，長期來看，半導體、人工智能、5G網絡，以及工業4.0概念企業等，將在今年繼續吸引市場關注。

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