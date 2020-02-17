各界促減辣：中原按揭籲放寬按揭成數

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，新冠肺炎疫情導致「睇樓」活動大減，並窒礙樓市反彈，使交投量進一步下挫，預計首季按揭登記數字將大跌四成。

中原按揭經紀數據顯示，1月現樓按揭登記錄得4,758宗，創2016年4月以來新低，按月減少22.3%，並連挫3個月。

展望樓市前景暗淡，她認為，部分於過往樓市過熱時推出的逆周期措施可作調節，例如將1,000萬以下自用物業買家的按揭成數限制，由六成調整至七成，降低市民置業的首期要求。

她續指，於目前低息環境下，繼續使用「加三厘」的壓力測試恐不合時宜，可參考去年放寬按揭保險後，購買按保的首置買家，敍做按揭貸款不須通過壓力測試，改為要求嚴謹供款佔入息比率的做法，將相關條款延伸至自用物業買家。

－－－－－－