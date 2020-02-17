各界促撤辣：經絡按揭指還息不還本僅能「治標」

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，疫情擴散影響市民入市意欲，部分地產發展商即使取得樓盤預售同意書，亦按兵不動延遲推盤，以免售樓處人多密集提高疾病傳播風險。與此同時，去年銀行逐步收緊轉按優惠，以致相關登記量顯著下滑，看淡首季按揭登記將續呈跌勢，相信地產代理業務亦難有起色。

他預計，今年首季香港樓價將回落5%，其中成交較小的樓盤、村屋及唐樓跌勢或相對較急。儘管各大銀行推出「還息不還本」安排，可為供款業主暫時止痛，惟方法僅能「治標」，「治本」仍需等待整體經濟環境改善。若樓市表現繼續疲軟，監管機構或要適度放寬限制以穩定市場，例如將1,000萬以上樓盤的按揭成數規限，由五成放寬至六成，工商鋪的按揭成數亦可由四成加至五成等。

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