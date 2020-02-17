美國銀行中心低層意向呎租55元　較一年前劈五成

中環指標商廈美國銀行中心向來以地利位置及景觀優勢見稱，過去市值呎租曾高逾100元，近期因應市況已逐步回落至50餘元水平。新近有業主將大廈海景單位推出招租，意向呎租約55元，月租約19.6萬元，對比一年前曾叫租逾百元，叫價減幅約五成。

中原(工商舖)寫字樓部副分區營業董事馮潔玲表示，美國銀行中心低層05室現正放租，單位面積約3,562方呎，意向呎租約55元，涉及月租約19.6萬元，現已交吉。單位可望海景，備有寫字樓裝修，租客可即租即用。

馮氏指，上述單位於去年初曾以每方呎約110元招租，及後遇上社會事件，業主議價空間逐步擴大，8月份呎租約80元，至去年底前再減至約60元，新近因應肺炎疫情再度下調叫價，較最初意向價大減一半。資料顯示，業主約三年半前以呎價約2.8萬元購入物業，若按現時叫價呎租約55元計算，租金回報約2.3厘。

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