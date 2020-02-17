金發局：香港有潛力維持財富管理領導地位

金融發展局(金發局)發表《香港：亞洲財富管理樞紐──行業調查報告》的研究，由從業員及現有和潛在客戶的角度出發，探討香港可如何利用其優勢進一步發展私人財富管理業。

金發局主席李律仁表示，環球財富雖愈見豐厚，但監管法規的演變、財富科技的崛起等元素都正重塑私人財富管理業，令業務發展不乏挑戰。香港的私人財富管理業素來表現出色，其發展關鍵在於面對環球市場力爭可投資財富的情況下，該如何保持香港現有的地位。

是次調查報告是金發局的首份同類報告。透過訪問形式綜合業界意見，探討如何利用私人財富管理業自身優勢，開拓相關市場。受惠於透明的監管制度、便利技術的環境、專業的人才、鄰近中國內地市場的優勢，以及服務內地市場的經驗，香港有潛力在未來維持其在私人財富管理市場上的領導地位。

金發局將以本調查報告的結果為基礎，積極考慮實行跟進研究的可能及可行性，探尋鞏固香港作為私人財富管理樞紐的舉措。

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