新冠肺炎：億勝生物科技估業績受礙　捐500萬人幣抗疫

董事會將繼續評估疫情對集團營運及財務表現的影響，並密切監察因疫情而承受的風險及不確定因素。

另外，集團已向一個主要人道主義組織作出現金捐款500萬元人民幣(下同)，其中200萬元捐款用作於武漢興建醫院，而300萬元捐款則用作於珠海實施防控工作；向中國多間醫院捐贈集團的皮膚科產品貝復新凝膠，價值250萬元，以紓緩前線醫護人員因長時間使用外科口罩及手套以及經常使用消毒產品所引致皮膚不適。

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