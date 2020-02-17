中興通訊大翻身　股價飆近一成創逾兩年高

另外，IHS Markit發表2019年第3季固網終端產品全球市場份額報告。報告指，中興通訊的市佔率高達14%，成為全球第一。機構認為，基於固網終端產品的持續創新和核心競爭力，中興通訊在國內市場保持領先，包括去年中標中國移動智能網關集採項目，同時優化亞太、北非、歐洲和南美市場。

消息刺激中興通訊周一(17日)曾高見31.55元，創兩年多高位，收市仍飆9.77%，報31.45元。

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