中興通訊大翻身 股價飆近一成創逾兩年高
2020年02月17日 18:25
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(Getty Images圖片)
中興通訊(00763)公布，計劃使用非公開發行A股股票募集資金，置換預先投入募集資金投資項目自籌資金，置換資金總額為49.72億元人民幣(下同)。公司擬使用不超過25億元閒置募集資金，暫時補充流動資金，主要用於公司主營業務日常生產經營，期限不超過董事會批准起12個月，到期後將上述資金及時轉入募集資金專戶進行管理。
另外，IHS Markit發表2019年第3季固網終端產品全球市場份額報告。報告指，中興通訊的市佔率高達14%，成為全球第一。機構認為，基於固網終端產品的持續創新和核心競爭力，中興通訊在國內市場保持領先，包括去年中標中國移動智能網關集採項目，同時優化亞太、北非、歐洲和南美市場。
消息刺激中興通訊周一(17日)曾高見31.55元，創兩年多高位，收市仍飆9.77%，報31.45元。
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