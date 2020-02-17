新冠肺炎：米技國際預告6個月業績勢受打擊

集團預計，需要一段時間方能恢復原有生產力、追上原計劃生產進度表及客戶預期的產品交付計劃。在該等情況下，集團現正密切與供應商合作，以加快原材料交付，並與客戶聯絡以調整交付時間表，從而盡量降低對雙方的負面經濟影響。

集團表示，上述影響非集團所能控制，或會對截至2020年6月30日止6個月的財務業績產生不利影響。

－－－－－－