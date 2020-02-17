新冠肺炎：米技國際預告6個月業績勢受打擊
2020年02月17日 18:32
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米技國際控股(01715)公布，集團在停產兩周後，生產設施正逐步恢復。由於部分地區交通設施暫停或有限度服務；或實施14天的強制隔離措施，集團若干僱員尚未報告返崗。冠狀病毒的預防措施亦對供應鏈物流產生不利影響，集團供應商的原材料供應有所延遲。此外，冠狀病毒的爆發導致消費支出大幅減少，因此消費品零售將受不利影響。
集團預計，需要一段時間方能恢復原有生產力、追上原計劃生產進度表及客戶預期的產品交付計劃。在該等情況下，集團現正密切與供應商合作，以加快原材料交付，並與客戶聯絡以調整交付時間表，從而盡量降低對雙方的負面經濟影響。
集團表示，上述影響非集團所能控制，或會對截至2020年6月30日止6個月的財務業績產生不利影響。
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