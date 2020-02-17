新股專輯：海吉亞醫療申在港主板上市

中國放射治療設備製造商海吉亞醫療向聯交所遞交主板上市申請，摩根士丹利及海通國際為聯席保薦人。早前傳其集資約2億美元(約15.6億港元)，並目標今年內上市。

據初步招股文件，該公司截至2019年10月止10個月盈利2,715.2萬元人民幣(下同)，按年勁升33倍；經調整淨利潤按年增長69.94%至2.34億元；收入按年增加44.65%至8.89億元。期內住院就診人次達4.83萬，按年上升39.52%，每次平均收費1.15萬元，按年升14.88%；門診就診人次達7.08億，按年增加23.73%，每次平均收費為301.4元，按年增9.56%。

集團預期集資所得將用於現有醫院升級及開設新醫院、收購醫院、升級信息技術系統、營運資金，以及其他一般企業用途。

值得留意的是，該公司創始人朱義文僅為公司的第二大股東，持有23.23%，其女兒朱劍喬以合共持股34.48%，為公司最大股東，而二人並不在公司董事局內。主席則由第三大股東華平投資旗下的北京華平投資諮詢上海分公司董事總經理方敏擔任。

－－－－－－