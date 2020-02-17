金融大凶兆！金銀比急飆　恐預示「通縮」危機

投資者注意，有歷史悠久的指標再度惡化！這就是金價與白銀價格差距繼續擴大，即「金銀價格比率」上升。截至周一(17日)，白銀價格約在每安士17.88美元，今年以來下挫約2%，相比之下，金價卻上漲約3%，至每安士1,582美元，以此價格計，金銀比已達到88，遠高於歷史平均值60水平，並顯著高於2008年10月的84.52倍高峰，恐預示着金融市場有大麻煩，並可能出現「通縮」危機。

外國傳媒報道，貴金屬公司Wheaton近期發表研究表示，金銀比走勢通常是通脹的指標。過去近150年歷史數據顯示，在通縮或反通脹(disinflation)時期，金銀比均呈現上漲，而在通脹期間，金銀比則多數向下。

另外，若加入反映一籃子貨幣兌美元的美匯指數表現來看，也可經由美元與金價的變化，更深入理解金銀比與通脹的互動。回顧2008年以來，美匯指數與金價的變化，通縮時期美元與黃金一同上漲，而通脹較高時，美元低迷但黃金上漲，在反通脹階段，則美元上揚而黃金下跌。當兩者都跌時，可暫時定義為反通縮(disdeflation)階段。

若更簡單地看，在整個2008年的大部分時間正經歷反通脹時期，金銀比從55.7升至77.1；來到2009年則通脹上升，金銀比亦由77.1降至63.3。接下來在2011年底，金銀比又降到40.8，這時全球經濟正出現通脹回升的情況。自此之後，全球籠罩在通縮的陰影，金銀比更一路上升，在2015年來到74.5，過去18個月達到88.6。

如果Wheaton的研究能參考的話，目前全球正陷入「通縮」危機。

【金銀比是甚麼？】

「金銀價格比率」是一項有逾4,000年的歷史指標，根據往績，這指標大幅上升非佳兆，很可能預示着重大金融危機近在眼前。以目前情況來看，市場或許已傾向憂慮全球貿易戰會惡化。

話說4,000年前，薩爾貢大帝(Sargon the Great)統治的阿卡德帝國(Akkadian Empire)時期，黃金和白銀被用作交易媒介。當時1單位的黃金可以購買8單位的白銀，也就是說，黃金/白銀的比率在8:1。在遠古時代，金銀比率基本保持在這水平附近，直至20世紀時比率平均為50:1。換句話說，目前的85:1是大幅高於歷史平均值。

鑑於「黃金」通常被視為避險資產，歷次幾乎每次經濟出現重大衰退和恐慌時，金銀比率都會飆升，例如二次世界大戰一觸即發之際，金銀比觸及98:1；1991年1月海灣戰爭爆發之際，這比率更觸及100:1，是正常水平的兩倍；1987年股災、1990年代末期互聯網泡沫破裂、2008年金融危機、2016年初環球冧市，金銀比率都升至70以上！

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