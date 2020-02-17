新冠肺炎：關鍵時刻！1/3企業或將業務遷出中國

外國傳媒報道，據上海美國商會對109家在上海、蘇州、南京，以及長江三角洲有製造業務的公司進行的調查顯示，48%受訪者稱，因疫情造成的工廠停工已影響公司的全球供應鏈，其他受訪者的供應鏈將在下個月受影響。約78%指中國防疫限制使工人難以重返工作崗位，工廠正面臨勞動力不足，無法恢復全面生產。

美國商會主席Ker Gibbs指出，由於旅行限制和隔離，缺乏工人是目前美國企業遇到的最大問題，且旅行限制和隔離也是調查結果顯示的第1及第2大問題，而任何從外地返回工廠的勞工，都需要隔離14天，故即使工廠允許營運，大多數工廠仍嚴重缺乏工人，全球供應鏈將因此大受影響，且這種影響才剛剛開始顯現。

更重要的是，調查顯示，有1/3公司擬在工廠無法開業的情況下，把業務遷出中國；近2/3預計產品需求將低於正常水平。受訪者指未來2至4周內業務面臨最大挑戰，要解決物流問題和尋找替代供應。

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